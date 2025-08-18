Este domingo, efectivos de la Brigada Ecológica y Ambiental de Villa Mercedes recibieron una alerta por un foco ígneo en la zona de la Autopista de las Serranías Puntanas y Avenida Circunvalación.

Al arribar, constataron un incendio que afectó unas 200 hectáreas de pastizales. Tras la inspección, se determinó que no existía autorización para la quema controlada, por lo que se labró un acta de comprobación. No se hallaron personas en el lugar, por lo que los responsables aún no fueron identificados.

El fuego fue sofocado por personal de Bomberos Voluntarios El Fortín. El acta fue remitida a la Comisaría Seccional 31° y se notificó a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco de la Ley Provincial IX-1048-2020 de Incendios Rurales y Forestales.