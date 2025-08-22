Incautaron marihuana por más de $10 millones en San Luis y Córdoba

En un operativo conjunto, la Policía de San Luis y fuerzas de Córdoba desarticularon dos centros de distribución y comercialización de estupefacientes, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves 21 de agosto, con allanamientos en un domicilio de Villa de Merlo y en el paraje Cruz de Caña, departamento San Javier, Córdoba.

Durante los operativos se secuestraron:

Florescencias con características similares a cannabis sativa, equivalentes a 2.715 dosis valuadas en $9.502.500 .

36 plantines y 129 semillas de cannabis sativa.

9 plantas en proceso de secado .

Una balanza digital y dos teléfonos celulares.

Tras la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Villa Mercedes, quedó detenido un hombre de 32 años, señalado como responsable de la distribución. El sospechoso tenía domicilio en Córdoba y residencia transitoria en Villa de Merlo.