El Juzgado de Garantía Nº 4 imputó cargos provisorios a Andrés Roberto Ezequiel Peralta como autor del delito de lesiones leves por un hecho ocurrido el 8 de agosto en la intersección de Paul Harris y General Paz, en Villa Mercedes.

Según el Ministerio Público Fiscal, Peralta atacó a un vecino con una pistola negra mientras este se dirigía a un comercio. El incidente dejó a la víctima con heridas en el rostro, la frente y el ojo izquierdo, sin riesgo vital. Los disparos se habrían realizado a unos dos metros de distancia.

Posteriormente, en un allanamiento, el arma fue secuestrada y se comprobó que se trataba de una pistola de aire comprimido. Por esa razón, aunque inicialmente se lo había detenido bajo la figura de homicidio en grado de tentativa, la calificación fue modificada a lesiones leves, dado el menor poder ofensivo del arma.

La Fiscalía, representada por el Dr. Leandro Estrada y la Dra. Mariana Olguín, expuso que el día previo se había producido otro hecho violento entre el padre del imputado y el damnificado. La Defensa, a cargo del Dr. Pablo Quiroga, no objetó la imputación y solicitó una prórroga de detención por dos días.

El juez Dr. Santiago Ortiz aceptó la formulación de cargos y fijó una nueva audiencia para el 13 de agosto, donde se definirá la situación procesal de Peralta.