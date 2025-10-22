Imputan a un hombre por instalar una cámara oculta para espiar a su expareja

Una mujer denunció a su expareja en un contexto de violencia de género, al advertir que el hombre conocía sus movimientos cotidianos a pesar de que estaban separados desde hacía tres meses y sin convivencia. El caso fue expuesto en el día de ayer en una audiencia de formulación de cargos desarrollada en el Juzgado de Garantía N°4 de Villa Mercedes.

Según detalló la Fiscalía, el acusado Rodrigo Mauricio Rodríguez habría instalado una cámara espía en el aire acondicionado del dormitorio de la víctima. La mujer descubrió el dispositivo luego de notar comportamientos sospechosos y revisar su teléfono, donde detectó una aplicación vinculada a un sistema de videovigilancia.

Tras la intervención judicial, la Oficina de Delitos Complejos analizó los equipos electrónicos y logró recuperar 50 imágenes captadas desde la cámara oculta, pese a que el imputado había borrado los rastros de la aplicación de su celular.

El Ministerio Público Fiscal señaló que el hecho se dio en un contexto de violencia psicológica y ambiental, con conductas de acecho que afectaron gravemente la salud emocional de la mujer. Los peritos psicológicos y psiquiátricos confirmaron que la víctima presenta trauma y baja autoestima, por lo que requerirá tratamiento.

La Fiscalía, representada por la Dra. Nayla Cabrera Muñoz, solicitó la formulación de cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de medidas de coerción: firma del libro y prohibición de acercamiento hacia la víctima durante la Investigación Penal Preparatoria.

La Defensa, a cargo del Dr. Juan Manuel Domine, no presentó objeciones.

El Juez Subrogante Dr. Matías Farinazzo Tempestini, con la secretaría de la Dra. Daniela López Martín, tuvo por formulados los cargos y ordenó las medidas requeridas por Fiscalía.

Los hechos investigados ocurrieron en una vivienda de calle Sucre, en la ciudad de Villa Mercedes.