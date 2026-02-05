Impactante incendio de un camión en Ruta 20: sin heridos, daños totales

Personal policial asistió cerca de las 22:00 horas de este miércoles 4 a un camionero cuyo vehículo se incendió sobre la Ruta Nacional N° 20, a unos 150 metros del puesto limítrofe La Tranca, en dirección a la provincia de San Juan.

Según la información oficial, se trató de un camión marca Mercedes Benz que transportaba un contenedor con cartón. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños en el vehículo fueron totales. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes y no se descarta ampliar la información en las próximas horas.

AMPLIAREMOS…