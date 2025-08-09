Este sábado 9 de agosto, cerca de las 13:00, un camión Ford Cargo con acoplado se incendió en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del peaje La Cumbre.

El Centro de Operaciones activó de inmediato un operativo conjunto que incluyó a Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de El Volcán y personal del Ente Control de Rutas, quienes trabajaron para sofocar las llamas.

El vehículo, que transportaba harina desde Santa Fe hacia Mendoza, era conducido por un hombre de 50 años, domiciliado en Godoy Cruz, quien logró escapar antes de que el fuego consumiera la cabina. Fue asistido por SEMPro y trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para su evaluación médica.

Tras un intenso trabajo, las dotaciones presentes controlaron el incendio, que según el informe oficial habría sido provocado por un sobrecalentamiento del motor, posiblemente por fallas en el sistema de enfriamiento o desperfectos mecánicos.