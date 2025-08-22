Impactante accidente en el barrio 1000 Viviendas

Esta mañana de viernes, un accidente de tránsito se produjo en la intersección de Curupaytí y Pedro B Díaz, en el barrio 1000 Viviendas de Villa Mercedes.

Según los primeros informes, un auto marca Chevrolet y una camioneta Renault Kangoo colisionaron, provocando que el vehículo quedara volcado de costado. Afortunadamente, no se registraron heridos.

En el lugar trabajan la Policía de la Provincia de San Luis y el personal de Sempro, controlando la situación y realizando las tareas de seguridad vial.