Imágenes que cuentan historias: tres décadas de fotoperiodismo en una muestra

Juan Andrés Galli es fotoperiodista y este viernes presentará una muestra retrospectiva en el Café Astor de Villa Mercedes. La exposición reúne 30 fotografías seleccionadas de su archivo personal, resultado de más de tres décadas de trayectoria en el fotoperiodismo.

El profesional destacó en VMI Radio 88.1 la dificultad de la curaduría: “Seleccionar 30 imágenes de tantos años fue un desafío. Editarse no es retocar una foto, sino elegir cuáles cuentan mejor la historia”.

Galli también reflexionó sobre el oficio y el impacto de las nuevas tecnologías: “Hoy se producen más fotos en un día en redes que en los primeros 50 años de la fotografía. Esa sobreabundancia genera que el espectador pierda interés. Nuestro desafío es lograr que se detenga en una imagen”.

Sobre su experiencia, sostuvo que el fotoperiodista termina siendo “un espectador de su tiempo”, ya que su trabajo lo llevó a cubrir desde visitas presidenciales hasta causas judiciales y hechos deportivos.

La muestra, que cuenta con el apoyo del fotógrafo Javier Borda, podrá visitarse durante dos semanas en el histórico café de calle Mitre al 600. La entrada es libre y gratuita.