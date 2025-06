📅 Fecha: Miércoles 25 de junio

⏰ Horario extendido: De 16:00 a 23:00 hs en todas las sucursales (Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Punto Mayorista).

🔥 Ofertas destacadas:

✅ 2×1 en cápsulas de café, cervezas, prefritos congelados, jugos en polvo, productos de almacén y ropa interior.

✅ 50% OFF en juguetes seleccionados, camperas de invierno, acolchados, frazadas y segunda unidad de neumáticos (hasta 4 cuotas sin interés).

✅ 3×2 en leches larga vida y 4×2 en quesos, fiambres feteados, vinos y espumantes.

✅ 80% OFF en la segunda unidad de yogures en pote y pastas secas.

✅ 40% OFF en tabletas de chocolate, té, pan rallado, pañales y productos de cuidado personal.

✅ 25% OFF en salchichas, manteca, conservas de frutas, aceite de oliva y más.

✅ 30% OFF en quesos duros/semiduros, pastas secas, indumentaria y calzado (hasta 4 cuotas sin interés).

✅ Hasta 12 cuotas sin interés en baterías para auto, TVs LED, aires acondicionados y bicicletas.

💡 ¡No te lo pierdas! Es la oportunidad perfecta para ahorrar en tus compras de fin de mes con precios increíbles y financiación especial.