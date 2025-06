Una mujer de 33 años denunció en marzo que su hija de 15 años y su sobrina de 10 habían sufrido abusos sexuales reiterados por parte de su hermano y su esposo en Colonia Aurora, Misiones. Según el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, los hechos habrían ocurrido durante dos años, y ambos implicados permanecen detenidos.

La denunciante relató que inicialmente solo sospechaba de su hermano, pero su hija le reveló que su padre también la agredía: “Cuando mi hija me contó lo que le hizo [su tío], yo le pregunté: ‘¿Cómo le vamos a contar esto a tu papá?’. Y ella me dijo: ‘¿Qué? Si él también me hace lo mismo’”, declaró la mujer.

El caso avanzó tras análisis médicos y testimonios en Cámara Gesell. La menor de 15 años describió los abusos como “crónicos”, mientras que su prima de 10 años detalló tocamientos persistentes por parte de su tío, quien le ofrecía dinero para silenciarla.

Aunque la madre intentó retirar la denuncia —alegando que las víctimas “inventaron todo”—, la Justicia consideró pruebas sólidas para imputar a los acusados:

El tío fue procesado por abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso simple .

El padre enfrenta cargos agravados por el vínculo y la convivencia con la víctima.

Ambos esperan prisión preventiva en las próximas horas. El caso conmociona a la comunidad y expone la violencia intrafamiliar en la provincia.