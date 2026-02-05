Homicidio de Maximiliano Chávez: avanza la etapa probatoria en el juicio oral

El debate oral por la muerte de Maximiliano Chávez continuó este jueves en el edificio judicial de Villa Mercedes, con el desarrollo de la etapa probatoria. En el proceso es juzgada Brisa Gianella Brizuela, imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo, en el marco de una relación de pareja.

El hecho investigado ocurrió el 21 de diciembre, en una vivienda del barrio La Ribera, donde convivían la imputada y la víctima. El juicio se inició el miércoles, con la lectura de los alegatos de apertura, y tras ello el tribunal declaró formalmente abierta la instancia probatoria.

Durante la jornada de este jueves declararon cuatro testigos, entre ellos personal policial y médica forense, cuyas exposiciones se incorporaron como parte de la producción de prueba. Además, prestaron testimonio los padres de la víctima, quienes relataron distintos episodios de conflictividad y violencia previos al hecho que derivó en la muerte del joven.

El tribunal de juicio está integrado por las Dras. Virna Eguinoa (presidenta), Daniela Estrada (primera vocal) y el Dr. Mauro D’Agata Henríquez (segundo vocal). Actúa como secretario el Dr. José Domínguez Molto.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el Dr. Ernesto Lutens (Fiscal de Juicio N° 2), el Dr. Leandro Estrada (Fiscal de Instrucción) y la Dra. Mariana Olguín (Fiscal Adjunta).

La defensa de la imputada está a cargo del Dr. Gustavo Reviglio, con la Dra. Marcela Antequeda como codefensora, mientras que la querella de la familia de la víctima es representada por el Dr. Javier Darnay.

El debate oral continuará el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 9:30, en la Sala de Juicios Orales N° 1 del edificio judicial mercedino, donde se prevé la recepción de nuevos testimonios.

Fuertes testimonios de sus padres

En la audiencia del miércoles 4 de febrero, en el marco del juicio oral por el homicidio de Maximiliano Chávez, declararon ante el tribunal los padres de la víctima, cuyas exposiciones estuvieron centradas en antecedentes de violencia y conflictos reiterados en la relación que el joven mantenía con Brisa Gianella Brizuela, imputada por el hecho.

Durante su testimonio, Miriam Elizabeth Gómez, madre de Maximiliano, aseguró que su hijo fue agredido en reiteradas oportunidades, que la imputada intentó quemarle la ropa y que incluso ella misma fue víctima de agresiones físicas. Relató que en una ocasión el joven llegó a su casa ensangrentado y pidiendo ayuda, luego de haber sido atacado por su pareja, quien —según declaró— había dejado solo al bebé de ambos, de apenas meses de vida, en la vivienda.

La mujer afirmó además que su hijo y su entorno familiar debieron mudarse al menos cuatro veces debido a los conflictos que Brizuela mantenía con distintas personas. “Se enojaba con facilidad y reaccionaba mal si no había dinero para cubrir sus demandas”, sostuvo ante los jueces.

El padre de la víctima, Javier Nicolás Chávez, fue el primero en declarar. Indicó que su hijo comenzó a convivir con la imputada cuando tenía entre 20 y 21 años y que la relación fue marcada por discusiones y hechos de violencia. Según su testimonio, Maximiliano se encontraba en una situación de dominación, con restricciones constantes para desarrollar su vida cotidiana.

Ambos padres coincidieron en calificar a la imputada como “violenta”, señalando que ese comportamiento no solo se manifestaba en el vínculo de pareja, sino también en su trato con otras personas. Las declaraciones se incorporaron a la etapa probatoria, que se desarrolla tras los alegatos de apertura.

La audiencia se desarrolló con presencia de personal policial, medios de comunicación y algunos familiares, mientras que otros allegados aguardaban en los pasillos del edificio judicial, a la espera de ser convocados como testigos.