Herencias, divorcios y acuerdos familiares: lo que conviene saber antes de actuar

A menudo me encuentro con personas que piensan que el Derecho solo aparece cuando hay un problema: una disputa familiar, un contrato incumplido o una herencia en conflicto. Sin embargo, el Derecho está mucho más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. Está en cada decisión importante que tomamos: al casarnos, separarnos, alquilar una vivienda, iniciar un emprendimiento o planificar nuestro futuro familiar.

Como abogada especializada en Derecho Civil, de Familia y Sucesiones, mi objetivo no es solo resolver conflictos, sino ayudar a prevenirlos. Creo firmemente que una consulta a tiempo puede evitar años de preocupaciones, costos innecesarios y vínculos dañados.

El asesoramiento jurídico no debe verse como un recurso de última instancia, sino como una herramienta de prevención y acompañamiento.

En mi experiencia profesional, especialmente en temas de Familia, aprendí que detrás de cada expediente hay personas que atraviesan momentos difíciles. Por eso, siempre intento escuchar, contener y guiar, entendiendo que la empatía y la claridad son tan importantes como la ley misma.

Un divorcio, una tenencia o un reclamo por alimentos no son solo trámites: son decisiones que afectan la vida de las personas y merecen ser tratadas con respeto y sensibilidad.

En el ámbito de las Sucesiones, recomiendo siempre planificar en vida. Pensar cómo se distribuirán los bienes, realizar un testamento o simplemente informarse sobre los derechos hereditarios puede evitar conflictos familiares y garantizar que se cumpla la voluntad de cada persona.

Desde mi estudio jurídico en Villa Mercedes, trabajo cada día para ofrecer soluciones concretas y accesibles, acompañando a quienes necesitan orientación en temas de vivienda, contratos civiles, reclamos ante obras sociales o regularización legal.

Mi compromiso es claro: brindar asesoramiento honesto, humano y profesional, porque el Derecho está para servir a las personas, no para complicarles la vida.

Contacto: mariangelasantilli@gmail.com

Celular: 2651404074