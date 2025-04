La actriz anunció acciones legales y cuestionó al periodismo por replicar versiones sin pruebas

El escándalo iniciado por Viviana Canosa tomó un giro aún más polémico en las últimas horas, luego de que la conductora de Viviana en vivo profundizará en su denuncia judicial presentada en Comodoro Py, donde vincula a varios famosos con una supuesta red de trata.

Entre los nombres mencionados por Canosa figuran Florencia Peña, Damián Betular, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Humberto Tortonese. La actriz no tardó en reaccionar: visiblemente afectada, rompió en llanto durante una entrevista en A la Tarde y más tarde se presentó en América TV, donde realizó un descargo contundente en LAM.

“Hay un límite, loco. Tengo tres pibes. No podés acusar así porque sí”, expresó conmovida frente a Ángel de Brito.

Peña calificó de “aberrantes” las acusaciones y confirmó que tomará acciones legales contra Canosa. “Soy picante, me banco el juego, pero esto ya me excede. No podés tirarme encima semejante barbaridad sin una sola prueba”, señaló.

“No quiero googlear mi nombre y que diga red de trata”

Durante su descargo, la actriz se refirió también a la manera en la que se enteró de las acusaciones: “Estuve ensayando todo el día. Cuando llegué a casa vi un video de Dragani hablando de mí. Dijo que ‘recluto menores’. Lo afirmó. No lo puso en condicional. Y nadie le preguntó qué pruebas tenía”.

Además, reveló que el abogado Fernando Burlando revisó la causa judicial y no encontró ninguna denuncia concreta en su contra:

“Me dijo ‘yo me metí en la causa y no hay nada’”.

En un tono más íntimo, Peña confesó que está en contacto con otros famosos mencionados por Canosa y que el dolor colectivo es grande: “Lo hablé con Betular, con la Negra… No querría estar hablando de esto. Quería hablar de mi obra, de mi laburo. Pero vine porque esto hay que frenarlo ya”.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el impacto de estas acusaciones en su familia: