La Policía de San Luis identificó el cuerpo encontrado este sábado en un campo cercano a la Autopista 25 de Mayo. Se trata de Cristian Federico Young Porcel, de 47 años, quien era buscado intensamente desde el miércoles.

El hallazgo se produjo durante un operativo de rastrillaje en la zona. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, la principal hipótesis es que se habría quitado la vida.

Días atrás, su hermano, Gastón Young Porcel, había relatado que Cristian atravesaba serias dificultades económicas, con deudas millonarias y un estado anímico deteriorado. “Últimamente lo veíamos muy cabizbajo, encerrado en su casa y como temeroso de algo o alguien”, comentó en diálogo con los medios.

Fue el propio hermano quien radicó la solicitud de paradero. En declaraciones previas, expresó que la familia sospechaba un desenlace trágico: “Pensamos lo peor, que la situación lo desbordó y tomó una decisión de alguien que siente que no puede solucionar nada”.