Hallaron sin vida al hombre y su hijo de 3 años que eran buscados hace dos días

Tras dos días de intensa búsqueda, se confirmó el fallecimiento de Cristian Sergio Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro Fink Olariaga, de 3 años. Ambos fueron encontrados este jueves en el Dique El Cajón, en Capilla del Monte, provincia de Córdoba.

Los cuerpos estaban enganchados entre ramas a varios metros de profundidad y fueron rescatados por personal del DUAR y de la Policía de Córdoba. Padre e hijo se encontraban desaparecidos desde la tarde del 10 de septiembre, cuando habían salido a la zona del río para recrearse.

Según la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, la investigación continúa en curso. Una de las hipótesis que se maneja es que el niño habría quedado atrapado en el agua y que su padre intentó rescatarlo, aunque la versión no está confirmada.

El caso generó conmoción en la comunidad local. Más de cien efectivos de Policía, Bomberos Voluntarios, DUAR y ETAC participaron del operativo, que incluyó drones, perros entrenados y buzos especializados. El procedimiento estuvo bajo supervisión del fiscal Nelson Lingua.

La búsqueda se inició cuando familiares encontraron el vehículo de Fink, un Chevrolet Aveo gris, estacionado e intacto cerca del balneario Águila Blanca. A partir de allí se desplegó un operativo que se extendió durante dos jornadas.

Lorena, esposa de Cristian y madre de Álvaro, expresó a la prensa el dolor vivido: “Salieron de casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, a tirar piedritas. Como no volvían y se hizo de noche, los empecé a llamar y no contestaban”. También descartó rumores de conflictos personales: “Cristian tiene mucha gente que lo conoce por su trabajo, es técnico y hace service de máquinas. Tiene un entorno de buena gente”.