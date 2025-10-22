Hallaron sin vida al hombre que tenía solicitud de paradero en Villa Mercedes

La Policía de la Provincia de San Luis confirmó el fallecimiento de Alejandro Alfredo Sánchez García, el hombre de 47 años que era intensamente buscado en Villa Mercedes desde el pasado martes 21 de octubre.

Según el comunicado oficial, se dejó sin efecto la solicitud de paradero emitida por la Comisaría Seccional 29°, tras haberse hallado el cuerpo del hombre, cuya desaparición había sido denunciada por su esposa.

Sánchez García había sido visto por última vez alrededor de las 21:30 horas, cuando se retiró de su domicilio a bordo de un Chevrolet Celta, con destino a la vivienda de su madre.

La Policía expresó en su mensaje que “lamenta comunicar su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento”, agradeciendo además la colaboración de la comunidad y los medios en la difusión de la búsqueda.

En el caso interviene la fiscal de turno, Dra. Gisela Milstein, quien encabeza las actuaciones para determinar las causas del deceso.