Un confuso episodio generó conmoción en la ciudad de San Luis, donde un joven de 27 años fue hallado sin vida en su vivienda de la manzana 48 del barrio República.

El cuerpo apareció en la casa N° 2, mientras que sobre la vereda ubicada frente al domicilio se encontraron rastros de sangre, que podrían corresponder al trayecto realizado por el muchacho antes de ingresar al inmueble, el cual aún se encontraba en construcción.

La Policía provincial informó que la causa fue caratulada como “Averiguación Muerte”, sin descartar ninguna hipótesis. En el lugar trabajan efectivos del Departamento Judicial, Homicidios, Comisaría Cuarta y peritos de Criminalística, quienes llevaron adelante tareas de relevamiento de pruebas en la zona.

Vecinos del sector expresaron su sorpresa y tristeza por el hecho. Contaron que el joven era muy conocido en la barriada y que colaboraba en un comedor comunitario, donde se ofrecía a cortar el pelo a los chicos del lugar.