Hallaron muerto a un hombre en cercanías de Villa de la Quebrada

La Policía de San Luis investiga el hallazgo de un hombre sin vida en la zona de Los Canales, cerca de Villa de la Quebrada. El hecho ocurrió este lunes por la mañana, alrededor de las 7:45, a dos kilómetros al este del kilómetro 24 de la Autopista 25 de Mayo.

Según el informe de la Comisaría Distrito 44°, un vecino de 47 años que transitaba en su vehículo divisó a otro hombre, recostado sobre una piedra al costado del camino, sin reaccionar. El testigo dio aviso inmediato a la Policía.

En el lugar se hizo presente personal médico de Villa de la Quebrada, que constató el fallecimiento. A simple vista, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

La Fiscal de Instrucción N° 6, Linda Yanina Maluf Martínez, dispuso las medidas correspondientes y en la zona trabajaron efectivos de Homicidios, Policía Científica y Bomberos.