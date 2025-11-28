Hallaron a una mujer carbonizada en un pozo en Juana Koslay

La Justicia investiga las causas del hecho ocurrido cerca de la rotonda del Rotary Club

En Juana Koslay, una mujer de aproximadamente 60 años fue encontrada carbonizada en el interior de un pozo, ubicado en un campo cercano a la rotonda del Rotary Club, una zona muy transitada de acceso a la ciudad. El hallazgo ocurrió el viernes por la mañana, luego de que un familiar de la víctima alertara a la Policía mediante un llamado telefónico.

El hecho tuvo lugar en un predio donde reside una familia. Uno de sus integrantes informó a los efectivos que la mujer, atravesando una crisis emocional, habría provocado un incidente que terminó, en principio, en su propia incineración.

La Policía mantuvo hermetismo respecto a los detalles y solo confirmó el fallecimiento. El parte oficial señala que la mujer fue hallada totalmente quemada dentro de un pozo, y que se iniciaron inmediatamente las diligencias de rigor para preservar la escena. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Turno, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.