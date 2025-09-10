Hallan a una mujer desvanecida en su casa en llamas: investigan un intento de homicidio

En la noche del martes 9 de septiembre, alrededor de las 23:00, efectivos de la Comisaría Seccional 39° y del Comando Radioeléctrico acudieron a un domicilio de calle Riobamba al 3200, tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales.

Un vecino había advertido un principio de incendio en la vivienda de una mujer.

Al ingresar al inmueble, los policías constataron que en el sector del comedor se estaban quemando distintos elementos, logrando contener parte de las llamas con un extintor del móvil.

En una de las habitaciones hallaron a una mujer de 36 años, desvanecida y con un cable en sus manos. Fue rescatada y asistida por personal médico del Sempro, que la trasladó al Hospital Cerro de la Cruz.

Durante la inspección, los efectivos detectaron fuerte olor a gas proveniente de una garrafa con la válvula abierta, ubicada cerca de la habitación, junto a un bidón con presunto combustible. Por precaución, ambos elementos fueron retirados del lugar. Minutos después, personal de Bomberos extinguió por completo el incendio.

La víctima fue dada de alta este miércoles y posteriormente radicó la denuncia formal.

La causa quedó caratulada como “Averiguación homicidio en grado de tentativa”, bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1, a cargo de la Dra. María Delia Bringas.

