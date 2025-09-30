“Hace 40 años vivimos acá”: la empresa La Dominga S.A. quiere desalojar 70 familias en Villa Mercedes

En el barrio Santa Teresita, unas 70 familias enfrentan una orden de desalojo emitida por el Poder Judicial de San Luis, a pedido de la firma La Dominga S.A.. Los vecinos, que aseguran vivir en el lugar desde hace más de tres décadas, manifestaron su preocupación y esperan una pronta solución.

La notificación judicial establece que los terrenos, hoy convertidos en viviendas consolidadas, fueron adquiridos recientemente en una subasta realizada en Mendoza. Los residentes sostienen que durante más de 40 años no se presentó ningún propietario y que ellos mismos limpiaron y urbanizaron los lotes, que eran considerados fiscales.

Los vecinos, tienen hasta el viernes para presentar su defensa legal. Mientras tanto, organizaron reuniones comunitarias y gestionan audiencias en la municipalidad, a la espera de una solución que contemple la situación de familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad.