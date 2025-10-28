Habilitarán un nuevo tramo de red de gas natural en Villa Mercedes

Esta semana, la Dirección de Infraestructura Hídrica y Energética pondrá en funcionamiento un nuevo tramo de la red de gas natural en Villa Mercedes, beneficiando a 392 viviendas ubicadas en el sector este de la ciudad.

El proyecto alcanza al barrio 1.010 Viviendas y a otros complejos habitacionales de la zona, consolidando la segunda etapa del plan de expansión. Desde el organismo recordaron que la primera etapa fue inaugurada en diciembre de 2024, en el barrio 640 Viviendas, y destacaron que esta nueva intervención “permite extender el servicio a más familias mercedinas”.

Según informaron, se realizaron tendidos de red de media presión con cañerías de polietileno de alta densidad a lo largo de 27 manzanas, con un total de 9.753 metros de cañería y 392 conexiones domiciliarias integrales. Esta infraestructura permitirá que cada hogar acceda a un servicio esencial que mejora la calidad de vida.

Además, anticiparon que resta una tercera etapa, correspondiente a 11 manzanas, donde actualmente se ejecutan las acometidas domiciliarias que serán habilitadas próximamente.

Con la red ya operativa, los vecinos podrán solicitar su conexión mediante el plan ‘Chau Garrafa’, una iniciativa que cubre el costo total de la instalación con un préstamo de $480.000, pagadero en 10 cuotas fijas de $48.000 directamente en la boleta del servicio.

El trámite se inicia completando el formulario disponible en la página oficial, donde se detallan los requisitos: ser titular de la vivienda y contar con la red habilitada frente al domicilio.

Por otro lado, los gasistas matriculados deben reinscribirse de forma presencial para participar del programa y seleccionar las zonas donde desean trabajar, asegurando así la correcta ejecución de las conexiones.