Guitarras Aparceras celebró 10 años con un show inolvidable en “El Boliche Don Miranda”

Diez años después de su primera peña familiar, el grupo Guitarras Aparceras volvió a demostrar anoche por qué se ganó un lugar en la escena folclórica de Villa Mercedes. Su show aniversario, realizado en El Boliche Don Miranda, explotó de público, emoción y guitarras. Y sí: cuando la música es honesta, no falla.

La banda —Rubén Aguilar, Mercedes “Cholo” Barroso, Sebastián Suárez y Luis Jijena— celebró sus diez años con un repertorio que repasó su historia, desde los temas más tradicionales del cancionero cuyano hasta esas joyitas rescatadas del olvido que ya se volvieron marca registrada del grupo.

La noche tuvo invitados que sumaron calor y mística: Ramón Devia, Omar Ortiz, Jonatan Pizarro, el dúo Bustos Benítez, Morena Britos y los parientes, Viviana Ávila, los hermanos Rivero, entre otros. La conducción de Daniel Pereyra mantuvo el ritmo firme y criollo, como corresponde.

Guitarras Aparceras nació como un dúo que soñaba con tocar “para la familia y alguna peña”. Pero el proyecto creció, se consolidó y terminó pisando escenarios clave: el ciclo “Canta Cuyo”, los fogones de Calle Angosta y, finalmente, el gran escenario “Alfonso y Zabala”, al que esperan volver en la próxima edición del festival nacional.

En esta década también recorrieron festivales de La Carolina, Merlo, Fraga, Saladillo y Justo Daract. Y siguieron sumando historia: grabaron su disco “Para ti, ciudad querida”, con 16 temas que combinan composiciones propias con obras cuyanas no tan transitadas. Porque sí, ellos van por la huella menos gastada: evitar modas y rescatar melodías que otros dejaron dormir.

Después del éxito de anoche, los integrantes ya piensan en el próximo paso: un nuevo disco, previsto para el año que viene, que mantendrá su esencia cuyana y sumará temas de Rubén Aguilar, Sebastián Suárez y Luis Jijena.