Guardia nocturna en Villa Mercedes: limpieza de desagües tras las lluvias

Durante la noche del viernes, la Municipalidad de Villa Mercedes desplegó un operativo de emergencia en distintos puntos de la ciudad, tras las intensas lluvias y fuertes vientos registrados desde la tarde.

Según se informó, tres equipos trabajaron en simultáneo retirando montículos de residuos y restos de poda que podían obstruir los canales. El objetivo es asegurar el correcto escurrimiento del agua y prevenir desbordes.

En las últimas semanas, las cuadrillas ya habían intervenido en zonas como Ardiles y San Luis, dejando los desagües en condiciones. Sin embargo, desde el Municipio señalaron que la presencia de residuos arrojados en lugares indebidos dificulta un mantenimiento óptimo.

Finalmente, se recordó a la comunidad la importancia de colaborar, evitando arrojar basura en la vía pública y utilizando la Escombrera Municipal o los espacios habilitados para la disposición de escombros.