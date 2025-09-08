Grooming en Santa Fe: niñas captadas en Roblox fueron expuestas a material sexual

Denuncian grupo de WhatsApp con 426 integrantes que difundía abuso infantil.

Cuatro familias de la localidad de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, denunciaron que sus hijas de entre 10 y 12 años fueron captadas a través de la plataforma Roblox e incorporadas a un grupo de WhatsApp denominado “Septiembre para chicas”, donde circulaba material sexual explícito.

Según las denuncias, el grupo reunía a 426 participantes y contenía pautas inquietantes: “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”, acompañado de un emoji de corazón.

Los padres radicaron la denuncia en la Comisaría N°3 de Barrancas y confirmaron que había menores de localidades vecinas como Arocena, Monje, San Fabián e Irigoyen.

El director de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro, advirtió en diálogo con radio LT3 que se trata de “un enemigo invisible e intangible” y reclamó una educación digital real en las escuelas.
“En un grupo de WhatsApp se accede a los números de todos los miembros y el asedio continúa de forma particular”, explicó. Además, señaló que muchos padres permiten que los chicos creen perfiles con edades falsas en redes: “Les dan un DNI trucho y celebran que son ciudadanos digitales”.