Grooming en Santa Fe: niñas captadas en Roblox fueron expuestas a material sexual

Cuatro familias de la localidad de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, denunciaron que sus hijas de entre 10 y 12 años fueron captadas a través de la plataforma Roblox e incorporadas a un grupo de WhatsApp denominado “Septiembre para chicas”, donde circulaba material sexual explícito.

Según las denuncias, el grupo reunía a 426 participantes y contenía pautas inquietantes: “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”, acompañado de un emoji de corazón.

Los padres radicaron la denuncia en la Comisaría N°3 de Barrancas y confirmaron que había menores de localidades vecinas como Arocena, Monje, San Fabián e Irigoyen.

El director de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro, advirtió en diálogo con radio LT3 que se trata de “un enemigo invisible e intangible” y reclamó una educación digital real en las escuelas.

“En un grupo de WhatsApp se accede a los números de todos los miembros y el asedio continúa de forma particular”, explicó. Además, señaló que muchos padres permiten que los chicos creen perfiles con edades falsas en redes: “Les dan un DNI trucho y celebran que son ciudadanos digitales”.