Gregorio Dalbón lanzó una advertencia directa al presidente: “Voy por vos y tu hermana”

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, publicó este viernes un mensaje directo al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en medio de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Voy por vos y por tu hermana”, escribió Dalbón en su cuenta de X (ex Twitter), luego de conocerse la citación a indagatoria de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, acusado de direccionamiento, sobreprecios y sobornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.

El letrado sostuvo que la causa ANDIS expone un “sistema oscuro de proveedores, empresas vinculadas y operadores” que habría desviado fondos públicos destinados a personas con discapacidad. “No es solo corrupción: es violencia institucional contra un sector vulnerable que jamás debería haber sido usado como negocio”, afirmó.

“La investigación sigue, y nadie tendrá privilegios”

Dalbón aseguró que la investigación judicial comienza a avanzar sobre cada responsable y subrayó que las responsabilidades políticas, administrativas y penales deberán surgir con claridad.

“La respuesta tiene que ser contundente y sin privilegios. La investigación sigue. Y los que formaron parte de este esquema —desde los que firmaron hasta los que se beneficiaron— tendrán que responder”, sentenció el abogado, quien impulsó la denuncia original.

La publicación reavivó la tensión entre el entorno kirchnerista y el actual Gobierno, en un caso que promete derivaciones políticas y judiciales de alto impacto.