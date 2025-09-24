Grave estado de Thiago Medina: su familia pide un milagro

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, atraviesa un cuadro delicado luego del grave accidente en moto ocurrido días atrás en Moreno. El joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega, con daño pulmonar severo y fracturas costales.

En las últimas horas, sus allegados compartieron mensajes en redes sociales solicitando acompañamiento espiritual. Daniela Celis, madre de las hijas de Medina, escribió en sus historias de Instagram:

“Hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe y de las oraciones”.

Por su parte, su hermana “Camilota” se expresó conmovida: “Vengo a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro”.

El pedido se viralizó rápidamente entre seguidores y amigos, generando una fuerte ola de mensajes de apoyo.