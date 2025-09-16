Grave denuncia en San Luis: detienen a un hombre acusado de explotar a su hija de 12 años

En las primeras horas de este martes, la Policía Federal Argentina llevó adelante un operativo en la manzana “G” del barrio Vicente Dupuy, en Juana Koslay, donde detuvo a un hombre de 43 años acusado por el delito de “trata de persona con fines de explotación sexual”.

Durante el procedimiento, las autoridades rescataron y asistieron a una menor de 13 años, quien sería la presunta víctima de la causa. Hasta el momento no se logró confirmar si existe vínculo biológico con el sospechoso, aunque sí se constató que vivía en la vivienda allanada.

En el lugar también fue identificada una mujer, que convive con ambos y sería madre de la adolescente. Además, los efectivos secuestraron droga y diversos elementos probatorios que serán analizados por la Justicia para avanzar en la investigación.

Una fuente judicial explicó que la medida responde a “acciones precautorias de protección y asistencia para eventuales víctimas o personas en situación de vulnerabilidad”, destacando el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y equipos especializados en contención psicológica.