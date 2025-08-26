Grave accidente entre un remis y un camión en el Barrio San José

Un grave accidente vial ocurrió este martes por la tarde en la intersección de calles Uruguay y Bélgica, en el Barrio San José de Villa Mercedes, cuando un remís de la empresa Prolin impactó contra un camión y terminó incrustado debajo del vehículo de gran porte.

El conductor del remís quedó atrapado en el habitáculo tras la colisión. Vecinos de la zona y efectivos de Bomberos Voluntarios “El Fortín” trabajaron intensamente hasta lograr liberarlo. Posteriormente, fue asistido por personal de emergencias médicas.

El chofer del camión relató que la maniobra del remís lo tomó por sorpresa y destacó la rapidez con la que intervinieron tanto bomberos como la policía.

La zona permaneció cortada al tránsito durante varias horas, lo que generó gran preocupación entre vecinos y transeúntes que se acercaron al lugar.

Imágenes: Capturas de video de FM Latina