Granizo y viento azotaron algunas localidades de la provincia y el frío se queda hasta el martes

Un frente frío azotó gran parte de la provincia de San Luis durante el domingo, dejando como saldo fuertes precipitaciones, granizo de gran tamaño y vientos intensos. Las localidades más afectadas fueron Villa Mercedes, Naschel, Paso Grande y La Toma, donde vecinos reportaron piedras del tamaño de un huevo.

En tanto, la Red de Estaciones Meteorológicas informó que en zonas como El Amago y La Punta, las ráfagas superaron los 90 kilómetros por hora, provocando caída de ramas y una sensación térmica notablemente más baja para esta época del año.

El organismo provincial confirmó que las bajas temperaturas persistirán hasta el martes, con viento del sur, cielo mayormente despejado y un marcado descenso térmico. Según el pronóstico extendido, el inicio de semana continuará con condiciones frescas, propias de un otoño tardío más que de una primavera incipiente.