Granizo y viento azotaron algunas localidades de la provincia y el frío se queda hasta el martes

Un frente frío azotó gran parte de la provincia de San Luis durante el domingo, dejando como saldo fuertes precipitaciones, granizo de gran tamaño y vientos intensos. Las localidades más afectadas fueron Villa Mercedes, Naschel, Paso Grande y La Toma, donde vecinos reportaron piedras del tamaño de un huevo.
En tanto, la Red de Estaciones Meteorológicas informó que en zonas como El Amago y La Punta, las ráfagas superaron los 90 kilómetros por hora, provocando caída de ramas y una sensación térmica notablemente más baja para esta época del año.
El organismo provincial confirmó que las bajas temperaturas persistirán hasta el martes, con viento del sur, cielo mayormente despejado y un marcado descenso térmico. Según el pronóstico extendido, el inicio de semana continuará con condiciones frescas, propias de un otoño tardío más que de una primavera incipiente.
Ver esta publicación en Instagram