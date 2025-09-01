“Grandes amigos salud”: 40 adultos mayores fueron atendidos en Villa Mercedes

En el marco del programa “Grandes Amigos Salud”, el Hospital Central ‘Dr. Ramón Carrillo’ llevó adelante este sábado una jornada de prevención médica gratuita en Villa Mercedes, donde fueron atendidos 40 adultos mayores.

Durante el encuentro, los participantes accedieron a estudios cardiológicos, oftalmológicos y auditivos, recibiendo los resultados en el mismo día.

La actividad contó con la presencia del director de Servicios Asistenciales, Raúl Coria, quien destacó la importancia de ampliar la convocatoria en futuras ediciones, ante el creciente interés de la población mayor de 60 años.

El operativo estuvo coordinado por Santiago y Yamila Sain, referentes del área de adultos mayores del hospital, junto con un equipo interdisciplinario de médicos y personal de salud. Entre los asistentes, Héctor Irasoki resaltó la calidad de la atención recibida: “El hospital es uno de los mejores, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica”.

El programa “Grandes Amigos Salud” está destinado a varones de 65 años o más y mujeres desde los 60, con o sin cobertura médica. Su objetivo es impulsar la prevención en áreas clave de la salud, garantizando estudios completos, gratuitos y con entrega inmediata de resultados.