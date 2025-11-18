Golpeó a su pareja y huyó con sus hijos: quedó detenido

La Policía de Villa Mercedes demoró este domingo 16 de noviembre a un hombre de 35 años, acusado de agredir físicamente a su pareja en una vivienda ubicada sobre calle Europa, extremo sur.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), luego de que el Centro de Operaciones Policiales emitiera un alerta por un episodio de violencia de género.

Según el reporte oficial, el agresor había golpeado a una mujer de 31 años, su pareja, y luego se retiró del domicilio por avenida Presidente Juan Domingo Perón, llevándose a sus dos hijos menores de edad.

Con la descripción aportada, los motoristas iniciaron un rastrillaje y localizaron al individuo en calle Leonismo Argentino al 100, donde se encontraba junto a los menores.

Minutos después llegó la víctima, quien recibió nuevamente a los niños.

El hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 10°, donde quedó a disposición de la Justicia.