Golpe al narcotráfico en San Luis: incautan marihuana valuada en $379 millones

En un importante procedimiento por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, la Policía de San Luis incautó una gran cantidad de marihuana y detuvo a dos hombres.

El operativo se llevó a cabo este viernes 3 de octubre, cuando efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico interceptaron un Peugeot 307 en las inmediaciones de avenida Lafinur y José Santos Ortiz.

Durante la inspección, un can detector de narcóticos marcó la presencia de drogas. Los agentes secuestraron un paquete prismático con marihuana compactada, un envoltorio con marihuana picada y dos celulares.

Posteriormente, y bajo orden del Juzgado Federal de San Luis, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 146, al sur de la capital. Allí, se desarticuló un presunto centro de acopio y se secuestraron 59 paquetes de marihuana compactada, una balanza de precisión y un teléfono celular.

Según los peritajes, la droga incautada equivale a 126.489 dosis, con un valor estimado de $379.000.000.

Tras el operativo, el juzgado interviniente ordenó la detención de dos hombres de 31 y 54 años.