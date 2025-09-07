Gobernadores y oposición reaccionaron a la derrota de LLA y cuestionaron a Milei

Apenas se conocieron los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses, las reacciones no tardaron en llegar. Dirigentes de distintos espacios políticos se expresaron en redes sociales y en declaraciones públicas, en un clima de celebraciones y cuestionamientos hacia el Gobierno nacional.

Desde su departamento, donde cumple prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un duro mensaje contra Javier Milei: “¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’ no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”, escribió.

Además, la exmandataria apuntó contra la situación económica y contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”, ironizó. También convocó a su espacio político a la unidad de cara al 26 de octubre.

Desde el interior, los gobernadores también hicieron sentir su postura. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) advirtió que “sin gestión no hay futuro” y pidió “menos gritos y más hechos”. En la misma línea, Martín Llaryora (Córdoba) sostuvo que “las familias no llegan a fin de mes” y reclamó que se prioricen la producción y el trabajo.

Por su parte, el sanjuanino Sergio Uñac felicitó a Axel Kicillof y consideró que los resultados “ponen un freno a un gobierno nacional de crueldad”. Más irónico, el pampeano Sergio Ziliotto definió la jornada como “un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo”.

Desde el plano municipal, el intendente de La Plata, Julio Alak, destacó la “convivencia democrática” y celebró que “triunfó la voluntad de un pueblo que busca unidad y obras que transforman en un marco de transparencia y solidaridad”.