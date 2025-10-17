Gobernadores proponen reflotar el Pacto de Mayo tras las elecciones

Durante la tercera jornada del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y Chaco, Leandro Zdero, plantearon la necesidad de reflotar el Pacto de Mayo y de que el presidente Javier Milei amplíe su base de sustentación política tras las elecciones del 26 de octubre.

Los mandatarios coincidieron en que el Ejecutivo nacional necesita fortalecer consensos para avanzar en las reformas estructurales que demanda la coyuntura económica. En esa línea, se sumaron a las declaraciones recientes del expresidente Mauricio Macri, quien también llamó a recuperar el diálogo político.

El Pacto de Mayo, firmado originalmente por 18 gobernadores, se presenta como un posible punto de partida para retomar acuerdos que permitieron, en su momento, la aprobación de la Ley Bases.

Cornejo señaló que “la Argentina tiene un esquema impositivo que no promueve el empleo ni la inversión”, y sostuvo que el equilibrio fiscal “no alcanza” sin una reforma integral del sistema tributario. Mencionó, además, impuestos como Ingresos Brutos, Cheque, Sellos y Retenciones como elementos “distorsivos” que frenan la competitividad.

El mandatario mendocino también planteó que cualquier cambio fiscal debe ir acompañado de una revisión del régimen de coparticipación, ya que existe una “correlación directa entre mayor coparticipación y más empleo público”.

Por su parte, Frigerio subrayó que ya se observa “un cambio de paradigma”, con varias provincias que comenzaron a reducir impuestos. El entrerriano consideró que es momento de impulsar un nuevo pacto social para concretar las transformaciones que “la gente ya considera necesarias”.

En la misma línea, Zdero pidió abrir una “etapa de diálogo y consensos” que permita encontrar un camino común hacia el desarrollo nacional, destacando que la política debe estar a la altura del desafío que atraviesa el país.