Germán Sepúlveda: “Villa Mercedes crece y debemos planificar su futuro”

El secretario de Gobierno destacó la Expo El Futuro y el impacto económico de los eventos en la ciudad.

El secretario de Gobierno de Villa Mercedes, Dr. Germán Sepúlveda, en diálogo con VMI Radio 88.1 destacó las múltiples actividades que se desarrollan en la ciudad y el impacto positivo que generan en la economía local.

El funcionario resaltó la importancia de la Expo El Futuro, que exhibe la oferta académica local, ampliada en los últimos años: “Antes la mayoría debía irse de Villa Mercedes para estudiar. Hoy hay muchas más opciones y eso nos llena de orgullo”, señaló.

Sepúlveda también remarcó el crecimiento de eventos deportivos y culturales, como la Copa Argentina de fútbol y torneos nacionales de pádel, que generan gran movimiento en hotelería y comercios.

El funcionario subrayó la necesidad de acompañar este desarrollo con infraestructura y normativas adecuadas. En ese sentido, mencionó el nuevo Código de Edificación Urbana, que busca ordenar el crecimiento de la ciudad con proyección a 50 años.

En materia de tránsito, adelantó que se trabaja en la actualización del Código de Faltas y en programas de concientización vial en escuelas y espacios públicos, con el objetivo de reducir accidentes.

“El tránsito somos todos. Una regla vial es una regla de convivencia para salvar vidas”, enfatizó.