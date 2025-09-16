Germán Sepúlveda: “Villa Mercedes crece y debemos planificar su futuro”

El secretario de Gobierno de Villa Mercedes, Dr. Germán Sepúlveda, en diálogo con VMI Radio 88.1 destacó las múltiples actividades que se desarrollan en la ciudad y el impacto positivo que generan en la economía local.

El funcionario resaltó la importancia de la Expo El Futuro, que exhibe la oferta académica local, ampliada en los últimos años: “Antes la mayoría debía irse de Villa Mercedes para estudiar. Hoy hay muchas más opciones y eso nos llena de orgullo”, señaló.

Sepúlveda también remarcó el crecimiento de eventos deportivos y culturales, como la Copa Argentina de fútbol y torneos nacionales de pádel, que generan gran movimiento en hotelería y comercios.

El funcionario subrayó la necesidad de acompañar este desarrollo con infraestructura y normativas adecuadas. En ese sentido, mencionó el nuevo Código de Edificación Urbana, que busca ordenar el crecimiento de la ciudad con proyección a 50 años.

En materia de tránsito, adelantó que se trabaja en la actualización del Código de Faltas y en programas de concientización vial en escuelas y espacios públicos, con el objetivo de reducir accidentes.

“El tránsito somos todos. Una regla vial es una regla de convivencia para salvar vidas”, enfatizó.