Geopolítica y energía: los intereses detrás del apoyo de Estados Unidos a la Argentina

Estados Unidos mira con atención los recursos estratégicos de la Argentina, entre ellos el litio, el uranio y los yacimientos de Vaca Muerta. El reciente apoyo financiero del Tesoro estadounidense, liderado por Scott Bessent, permitió al Gobierno de Javier Milei mantener el dólar dentro de las bandas cambiarias antes de las elecciones legislativas. Detrás del gesto, aseguran analistas, hay un interés profundo: garantizar el acceso a los minerales y fuentes energéticas del país.

Aunque oficialmente el respaldo se presenta como una acción “geopolítica”, Washington busca reducir la influencia de China en la región, fortaleciendo al mismo tiempo una alianza hemisférica. El objetivo del gobierno de Donald Trump es consolidar una base de recursos que respalde la transición hacia una energía más limpia, sin perder control sobre los hidrocarburos durante el proceso.

🔹 Vaca Muerta, el activo más codiciado

El analista Francisco Monaldi, del Baker Institute de Texas, destacó que Vaca Muerta representa para EE.UU. una alternativa energética estratégica fuera de la OPEP. Según explicó, el interés norteamericano es tanto estructural —ligado a su seguridad energética— como político, impulsado por la sintonía entre Trump y Milei.

“Estados Unidos podría estar alcanzando su techo de producción de petróleo, y eso convierte a Vaca Muerta en un punto clave”, señaló. Empresas como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes ya buscan expandir su presencia en la región, aunque persiste el “riesgo sobre la superficie” por la inestabilidad económica y las restricciones cambiarias.

En materia minera, Argentina posee ventajas sobre Bolivia y Chile, especialmente en cobre y litio, aunque las empresas chinas mantienen mayor tolerancia al riesgo y financiamiento disponible, según Monaldi.

🔹 El nuevo rol del uranio y la energía nuclear

El exsubsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, explicó que el interés estadounidense en el sector nuclear se centra en el control tecnológico más que en el mineral en sí.

“El dominio nuclear otorga ventaja geopolítica, y EE.UU. relanzó esta política con foco en los pequeños reactores modulares (SMR)”, indicó.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) proyecta un déficit mundial de uranio hacia el fin de la década, lo que vuelve a la Argentina un actor relevante. Según el Wall Street Journal, el Tesoro estadounidense ya mantiene conversaciones con el ministro Luis Caputo para ampliar su acceso al uranio nacional y limitar la participación de China.

Las provincias con mayor potencial —Río Negro, Chubut y Mendoza— analizan reactivar la minería, impulsadas por gobernadores que buscan aprovechar los precios internacionales. Gadano subrayó que el interés norteamericano también apunta a la cadena de valor tecnológica, donde el país cuenta con ingeniería competitiva y costos bajos. Un ejemplo es la compra de IMPSA por un holding estadounidense, tras su privatización bajo la gestión de Milei.

🔹 Un tablero geopolítico en reconfiguración

Desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), su CEO Alejandro Díaz afirmó que el interés norteamericano es abiertamente geopolítico: “La prioridad es contener la penetración china en el Cono Sur”.

Si bien aclaró que las inversiones dependerán del sector privado, señaló que la Argentina representa la única oportunidad sólida de alianza regional. Entre los desafíos, mencionó la ley de glaciares, la infraestructura deficiente y la volatilidad política como factores que podrían limitar el flujo de capitales.