Gastón Pauls llega a Villa Mercedes para hablar sobre adicciones en la Expo Seguridad 2025

El Parque La Pedrera será sede del evento que combina capacitación, prevención y exhibiciones de fuerzas de seguridad.

Desde hoy lunes 27 hasta el jueves 30 de octubre, el Parque La Pedrera será el epicentro de la Expo Seguridad 2025, un encuentro que reunirá a fuerzas policiales, bomberos, agentes viales y empresas de seguridad con la comunidad. La propuesta incluye capacitaciones, exhibiciones, disertaciones y actividades recreativas orientadas a la prevención y la gestión de emergencias.

El evento, organizado por el Ministerio de Seguridad del Gobierno de San Luis, celebra su segunda edición y busca acercar la labor de las fuerzas al público.

Uno de los momentos más esperados será el lunes a las 16, cuando el actor Gastón Pauls presente su charla “Hablemos”, centrada en la prevención de las adicciones. La actividad se desarrollará en el Estadio Arenas, con entrada libre y gratuita, y está dirigida a jóvenes, deportistas, docentes y familias.

Durante las cuatro jornadas, se podrá disfrutar de tirolesa, simuladores, pistas viales, exhibiciones de canes, presentaciones de bomberos y demostraciones de armas no letales. Además, habrá stands institucionales y un espacio de formación profesional con módulos sobre tecnología, inteligencia criminal, neurodiversidad, gestión de crisis y educación financiera.

Las actividades cerrarán el jueves 30, con el 1° Congreso Regional de Gestión de Emergencias y Catástrofes San Luis 2025, destinado a bomberos y equipos de rescate, y una velada cultural policial en el Cine Teatro San Luis, en vísperas del Día de la Policía Provincial.