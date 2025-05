El comunicado de Gastón Mones Ruiz, ex intendente de Villa Mercedes y referente de la política local fue escueto, pero fuerte: “Soy un hombre de la democracia, pero esta vez no voy a votar porque no me representa nadie”.

Con esas simples palabras, Mones Ruiz, un hombre de la política, un “animal político”, dio un puntapié al tablero mostrando un hartazgo que no solo es propio de él, sino también de un gran sector de la sociedad villamercedina.

La situación se agrava un poco más con la crisis partidaria de la provincia, donde existe un trasvamiento generacional obligado, ante el declive de figuras como Alberto Rodríguez Saá, con denuncias por corrupción de un lado y del otro, y el alejamiento de grandes referentes de las estructuras políticas tradicionales de la provincia.

Entre una cosa y otra, la realidad es que Mones Ruiz realiza un planteo claro: No va a votar.