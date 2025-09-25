Fuerte viento y calor: jueves despejado en Villa Mercedes

La Red de Estaciones Meteorológicas informó que este jueves la ciudad vivirá una jornada marcada por el viento norte, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en el centro y norte del territorio. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 28°C de máxima.

Para el viernes, se anticipa un día ventoso e inestable. El sur provincial comenzará con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde, fenómeno que luego se desplazará hacia el norte a medida que avance un frente frío. Las temperaturas estarán en torno a los 9°C de mínima y 27°C de máxima.

En cuanto al viento, durante la mañana persistirán las ráfagas del norte, y por la tarde ingresará el viento sureste, con ráfagas que también podrían rondar los 70 km/h.