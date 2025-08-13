La noche del martes 12 de agosto, efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía acudieron a la manzana “H” del barrio Eva Perón, tras una alerta del Centro de Atención de Emergencias 911.

El fuerte viento provocó la voladura del techo de chapa de una vivienda, que terminó apoyado sobre un poste de alumbrado público, a una cuadra del domicilio afectado.

Los bomberos aseguraron la estructura con cuerdas y dispositivos reguladores para evitar riesgos. Luego, con ayuda de los propietarios, realizaron el desarme completo del techo.

No se registraron personas heridas durante el operativo.