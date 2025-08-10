Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este domingo la localidad de Sindirgi, en el oeste de Turquía, informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). El temblor, registrado a las 19:53 (hora local), provocó al menos un muerto, 29 heridos y el colapso de cerca de 10 edificios.

El movimiento telúrico se sintió en varias ciudades, incluidas Estambul e Izmir, uno de los principales destinos turísticos del país. La víctima fatal fue una anciana que murió poco después de ser rescatada con vida de los escombros, según confirmó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, quien indicó que 16 edificios se derrumbaron en la región, la mayoría abandonados. También cayeron dos minaretes de mezquitas.

En Sindirgi, el alcalde Serkan Sak informó que se logró rescatar a cuatro personas de un mismo inmueble derrumbado y que continúa la búsqueda de dos más. Una farmacia ubicada en la planta baja quedó completamente destruida.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los heridos reviste gravedad y que se mantienen las labores de búsqueda, prevención y evaluación de daños. El presidente Recep Tayyip Erdogan envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas y pidió que el país sea protegido “de cualquier tipo de desastre”.

Turquía está atravesada por fallas geológicas que han causado terremotos devastadores en el pasado. En febrero de 2023, un sismo en el sudoeste dejó 53.000 víctimas fatales y destruyó gran parte de la ciudad de Antakya.