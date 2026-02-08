Fuerte retroceso en la construcción: las ventas de insumos cayeron en enero

La venta de insumos para la construcción registró una fuerte caída en enero, con una baja del 11,5% en relación a diciembre y del 1,1% interanual, de acuerdo a los datos difundidos por el Índice Construya (IC).

El indicador, elaborado por el Grupo Construya, mostró así un retroceso significativo tras el repunte observado en el último mes de 2025. De este modo, el sector inició el nuevo año en un nivel inferior al cierre del calendario anterior, que había finalizado con un crecimiento acumulado del 5,8% respecto de 2024.

Desde Construya explicaron que “la caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año”, en un escenario donde la actividad real de obra todavía se mantiene con cautela. En ese sentido, subrayaron que el desempeño de febrero y marzo será determinante para evaluar con mayor precisión la dinámica del sector durante los primeros meses del año.

El Índice Construya mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de insumos clave para la construcción, entre ellos: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas de calefacción, grifería, sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.