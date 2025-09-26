Fuerte rechazo opositor a la vuelta del cepo cambiario

Distintos referentes de la oposición criticaron la medida dispuesta por el Gobierno Nacional, que establece que quienes compren dólar oficial no podrán operar en dólares financieros, y viceversa, durante un plazo de 90 días corridos.

El senador Mariano Recalde advirtió que el modelo económico de Javier Milei “se hunde” y señaló que la medida es “un salvavidas” para sectores exportadores, pero a costa de los trabajadores. “En octubre lo tenemos que frenar”, enfatizó.

En tanto, el diputado Esteban Paulón ironizó con la restricción al preguntar “CEPO, ¿só vó?” y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por “cerrar la canilla en casa” mientras esperan capitales externos.

La diputada Julia Strada sostuvo que el anuncio “profundiza la vuelta del cepo” y respondió a la necesidad del Ejecutivo de acumular divisas por la “liquidación extraordinaria” de granos. Consideró que se trata de “un parche” que podría revertirse en las próximas semanas.

Por su parte, el diputado Ricardo López Murphy recordó un tuit del vocero presidencial Manuel Adorni, que en abril había celebrado la salida del cepo, y lo replicó con ironía: “Fin”.

Finalmente, la senadora Florencia López subrayó que, además de la restricción cambiaria, “nadie va a cobrar los dólares como se comprometieron en campaña”.

La disposición oficial reimplanta de manera parcial el cepo cruzado, eliminado en abril para personas físicas, aunque mantenido para personas jurídicas.