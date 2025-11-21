Fuerte despliegue para controlar un incendio en una fábrica de San Luis

Este jueves 20 de noviembre, personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía y de los Bomberos Voluntarios de San Luis sofocó un incendio estructural en una fábrica ubicada entre las calles 102 y 104 del Parque Industrial Sur, en la capital provincial.

La intervención se activó tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que derivó a varias dotaciones al lugar. El siniestro se registró en un depósito perteneciente a “Roma Servicios Integrales”, donde se almacenaban distintos materiales y residuos.

Las cuadrillas trabajaron con líneas de alta presión y aplicaron un ataque directo sobre los focos principales. Finalmente, las llamas fueron contenidas y extinguidas.

Según el reporte oficial, no hubo personas heridas.

El galpón, propiedad de un hombre de 68 años, sufrió daños estructurales de consideración. Las causas y el origen del incendio permanecen bajo investigación.