Fuerte choque en la circunvalación norte: dos vehículos involucrados

Un accidente vial se registró en la circunvalación norte, a la altura del cruce con la ruta provincial N° 2, donde estuvieron involucrados dos vehículos.

En el lugar trabajaron SEMPRO y bomberos voluntarios para asistir a los ocupantes y normalizar la circulación.

Según se informó, una camioneta Volkswagen impactó contra una Ford Ranger perteneciente a una empresa, que tras el choque dio cinco vuelcos. Ambos rodados quedaron con fuertes daños materiales.

Los heridos no presentan lesiones de gravedad, aunque fueron trasladados al Hospital Juan Domingo Perón para recibir atención médica.

Imágenes: Captura video FM Latina