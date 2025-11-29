Fuerte adhesión federal al comunicado “Las vacunas son seguras y salvan vidas”

El Gobierno de San Luis, a través de la cartera sanitaria, se sumó al comunicado emitido por el Ministerio de Salud de la Nación y por autoridades sanitarias de 22 provincias, bajo el título “Las vacunas son seguras y salvan vidas”. El texto reafirma la importancia del Calendario Nacional de Vacunación y la continuidad de las políticas públicas destinadas a garantizar su acceso.

El comunicado destaca que las vacunas del calendario oficial cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica y han demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y reducir la mortalidad. Señala además que, antes de incorporarse al calendario, cada vacuna atraviesa procesos estrictos de evaluación que aseguran su calidad, seguridad y efectividad, controles que se mantienen en el tiempo.

Las jurisdicciones remarcan que la vacunación es una responsabilidad compartida entre Nación —encargada de la compra y distribución— y las provincias y municipios, responsables de aplicarlas a la población. La premisa, sostienen, es común: proteger a los niños y garantizar el acceso gratuito y oportuno a todas las dosis del calendario.

El documento lleva la firma del ministro de Salud de la Nación y de los titulares de salud de: CABA, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.