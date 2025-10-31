Francos se despide del Gobierno tras los rumores de cambios en el Gabinete

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia indeclinable al presidente Javier Milei, luego de semanas de trascendidos sobre cambios en el Gabinete Nacional.

En una carta pública, el funcionario explicó que su decisión busca permitirle al mandatario “afrontar sin condicionamientos la nueva etapa de gobierno” tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Francos agradeció “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo” y destacó una curiosa coincidencia en su gestión: su primer acto como ministro del Interior y su último como jefe de Gabinete fueron reuniones con los gobernadores provinciales, con el objetivo de “fomentar el diálogo y los consensos”.

Su salida, que era considerada inminente por fuentes oficiales, deja el camino libre para que Manuel Adorni asuma la Jefatura de Gabinete, mientras que el asesor Santiago Caputo pasará a ocupar el Ministerio del Interior.

Antes de despedirse, Francos subrayó su compromiso con el proyecto libertario: “Ha sido un honor formar parte de un proyecto transformador que busca encaminar al país hacia la libertad y el progreso”.