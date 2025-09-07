Franco Colapinto tuvo otra vez problemas en boxes y terminó 17

Franco Colapinto protagonizó una jornada difícil en el Gran Premio de Monza. El piloto argentino había tenido un sólido arranque, llegando a ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly en el puesto 13. Sin embargo, un retraso en los boxes durante el cambio de neumáticos lo envió al último lugar, donde transitó gran parte de la competencia.

Finalmente, Colapinto cruzó la meta en la 17ª posición, favorecido por los abandonos de Nico Hülkenberg y Fernando Alonso, y por delante de Lance Stroll. Gasly concluyó 16°, aunque ambos podrían avanzar en la clasificación si prosperan las sanciones que analiza el comité de la FIA.

La victoria fue para Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren. Los Ferrari, en casa y ante la pasión italiana, no lograron subir al podio: Charles Leclerc finalizó cuarto, mientras que Lewis Hamilton se quedó con el sexto puesto.