Franco Colapinto renovó con Alpine y seguirá en la Fórmula 1 hasta 2026

El piloto argentino Franco Colapinto será confirmado este viernes en Interlagos como corredor oficial del equipo Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se realizará en la previa del Gran Premio de Brasil, consolidando la continuidad del joven de 22 años dentro de la escudería francesa.

Colapinto, que debutó este año en la categoría reina, se transformó en una de las revelaciones de la temporada por su constancia y rápida adaptación al monoplaza. Carrera tras carrera, logró igualar e incluso superar el rendimiento de su compañero Pierre Gasly.

El acuerdo lo mantendrá en el equipo al menos hasta finales de 2026, en lo que representa un voto de confianza clave por parte de Alpine y su director, Flavio Briatore, quien respaldó al argentino a pesar de que aún no logró sumar puntos en el campeonato.

El Gran Premio de Brasil tendrá un condimento especial: Colapinto correrá ante una gran cantidad de fanáticos latinoamericanos, con la tranquilidad de tener su futuro asegurado en la máxima categoría del automovilismo.